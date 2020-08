Non inizia nel migliore dei modi la corsa di Luigi Parisella alla poltrona di primo cittadino di Fondi.

Cinque candidati nelle tre liste civiche che lo sostengono, infatti, sono stati esclusi dalla tornata elettorale. Quattro erano inseriti nella lista Riscossa Fondana, ed uno in La mia Fondi.

“Co sono stati errori di tipo burocratico – confida ai nostri taccuini l’ex primo cittadino – per i quali avevamo presentato alla commissione la documentazione integrativa necessaria. Purtroppo, però, non hanno voluto ascoltarci”.

Insomma, cinque candidati in meno in lista non sono pochi, ma… Lo stesso Parisella confida nel ricorso al Tar, o a quello al consiglio di Stato. Ci dice: “Per quanto ci riguarda la situazione è del tutto sanabile. In giurisprudenza ci sono precedenti che ci lasciano del tutto tranquilli. Addirittura c’è una sentenza del consigli odi stato, per cui siamo sereni”.

Insomma, nessuna defezione alla fine.

Ma qual’è l’inghippo che ha causato tutto questo trambusto? Sempre Parisella: “In pratica, chi ha autenticato le firme, per dimenticanza, ha omesso di specificare il metodo col quale ha identificato la persona candidata al consiglio comunale. Avrebbe dovuto specificare se l’identificazione è avvenuto tramite documento, e quindi riportare gli estremi, oppure per conoscenza personale”.