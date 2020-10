Urne aperte per due giorni e cittadini chiamati a decidere chi dovrà essere il sindaco di due città nella provincia di Latina.

A Fondi e i, infatti, il primo turno non è stato sufficiente per arrivare a definire nome e volto di chi dovrà governare i due Comuni pontini nei prossimi cinque anni.

Si tratta di uno scontro che, come da previsioni, sarà tutto interno al centrodestra e che vede, per entrambi, in corsa due sindaci facenti funzione delle amministrazioni uscenti quali Beniamino Maschietto a Fondi e Roberta Tintari a Terracina.

Contro Maschietto, che al primo turno aveva ottenuto il 49,5% con 11.347 voti, sostenuto dalla coalizione capitanata da Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana e liste civiche c’è l’ex sindaco Luigi Parisella che aveva raggiunto due settimane fa il 19,43% con 4.454 voti.

A Terracina, invece, la decisione è tra la Tintari, in quota a Fratelli d’Italia, Cambiamo e una serie di liste civiche, e Valentino Giuliani sostenuto da Forza Italia, Lega e liste civiche.

La Tintari si era attestata sul 43,76% con 10.050 voti seguita da Giuliani con il 33,86% con 7.777 consensi.

Dopo due settimane tese, in uno scorcio di campagna elettorale arrivata agli sgoccioli e segnata da una pandemia che ne ha mutato completamente le modalità di svolgimento, riducendo molto l’incontro diretto con i cittadini a causa delle misure anti Covid, l’ora della verità si avvicina.

Le urne sono aperte oggi, domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 23 e domani, 5 ottobre, dalle 7 alle 15.