La Pro Loco di Fondi ha voluto salutare, con un appassionato ricordo, Mario Caroccia, venuto meno all’affetto dei suoi cari.

I responsabili dell’associazione lo ricordano così: “Amico di tutti, mai una parola fuori posto. Una persona che ha lavorato tanto, sempre disponibile in varie associazioni di volontariato.

Faceva parte attivamente del direttivo della Pro Loco Fondi.

Un poeta sensibile.

Il presidente Gaetano Orticelli e l’Associazione Pro Loco Fondi tutta porge affettuose condoglianze alla famiglia che lo adorava e alla quale era molto legato.

Grazie Mario, riposa in pace, ti accolgano gli angeli in coro e ti aprano le porte del paradiso.

Mario Carroccia era nato a Lenola (LT) nel 1943.

Ha vissuto e operato da sempre a Fondi nella ridente contrada di San Magno Rene.

Pensionato, ha lavorato come muratore sia in Italia che in Germania e Svizzera. Da sempre appassionato di poesia, ne ha composte davvero tante nel corso degli anni, vincendo anche alcuni premi e ottenendo ragguardevoli riconoscimenti.

Invogliato dagli amici decise di realizzare la sua prima pubblicazione: “Quando l’amore diventa poesia”.

Un persone buona e stimata, che sicuramene mancherà alla Pro Loco ed a tutta Fondi.