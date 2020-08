‘Io sono Cristian, sono laziale e sono fascista!’. E non solo: pure naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista, antisemita.

Lo scrive Cristian D’Adamo, con FdI alle elezioni comunali di Fondi. E la cosa non è certo passata sotto silenzio, tanto da scatenare diversi interventi. Da esponenti del Pd, come il capodelegazione Pd all’Europarlamento, Brando Benifei, all’associazione dei partigiani, l’ANPI. Proprio l’ANPI, in una nota, invita il candidato a sindaco di Fondi, Giulio Mastrobattista, per il quale D’Adamo concorre, di: “Prendere una posizione netta ed in linea con la sua formazione politica tanto decantata. Chiediamo inoltre, l’immediata espulsione del candidato in questione, in quanto totalmente incompatibile a livello ideologico e morale con la carica per cui compete. E’ forse questa la destra che “rifarà l’Italia”, avv. Mastrobattista? Un braccio alzato può essere un gesto fraintendibile, ma tacere su una simile questione sarebbe solo un atto di condivisione con simili aberranti valori”.

Un appello che, almeno fino al momento in cui scriviamo, non è stato ancora raccolto ma che, ne siamo certi, non tarderà a produrre gli effetti sperati.