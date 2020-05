Spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo reato due minorenni sono stati denunciati.

In particolare un 17enne di Fondi, a seguito di servizi mirati, è stato sorpreso subito dopo aver ceduto a un giovane una dose di hashish.

Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito ai militari di rinvenire, complessivamente, 47 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente nonché la somma contante di euro 360, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo è stata denunciata, per concorso nel reato in titolo, un’altra minorenne che, durante le operazioni di ricerca locale, tentava di disfarsi della droga e del materiale per il confezionamento, lanciandolo dalla finestra.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di disposizioni dell’autorità giudiziaria minorile.