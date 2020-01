di Daniela Pesoli – Una donna è stata investita da un’automobile ieri sera in via degli Ausoni a Fondi. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza.

Ferita in modo non grave, la donna è stata trasportata all’ospedale “Fiorini” di Terracina per tutti gli accertamenti.

La dinamica dell’incidente è invece al vaglio dei carabinieri.