di Daniela Pesoli – Particolarmente delicata la situazione di Fondi per l’emergenza Coronavirus, essendo un “cluster” da tenere continuamente sotto monitoraggio a causa dei 33 casi di contagio, i più alti di tutta la provincia pontina.

Di qui le nuove disposizioni del vice sindaco Beniamino Maschietto, in pratica ulteriori norme restrittive per tentare di bloccare la diffusione del virus.

In vigore da oggi, la chiusura del cimitero comunale e la sospensione al suo interno di ogni attività di iniziativa privata, la chiusura di parchi, giardini e aree verdi e il blocco dei mercati anche se di generi alimentari.

Inoltre, è vietato praticare attività sportive in strada o in spiaggia, consentite solo a chi è autorizzato per motivi di salute.

“Tutta la cittadinanza – si raccomanda Maschietto – è tenuta ad attenersi rigorosamente all’ordinanza. Le forze di polizia presenti sul territorio, e che quotidianamente svolgono servizi di controllo finalizzati all’osservanza delle disposizioni contemplate nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri susseguitisi tra l’8 e l’11 Marzo 2020, ci hanno segnalato numerosi comportamenti in contrasto con le norme, con particolare riguardo agli spostamenti non comprovati delle persone fisiche”.

Pertanto il vice sindaco si appella a tutti affinché si resti in casa e di uscire soltanto per i casi consentiti in quanto per evitare la diffusione del contagio bisogna ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Il Comune di Fondi, a questo proposito, intensificherà i controlli sul territorio per verificare il rispetto delle prescrizioni governative.

In caso di mancata ottemperanza si procederà alla denuncia penale e alla sanzione amministrativa fino a 500 euro.

“Ogni uscita – ricorda il vice sindaco – deve essere giustificata e motivata, dotandosi di apposita autodichiarazione, reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno e sull’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Fondi”.