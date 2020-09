Un servizio di trasporto pubblico locale per facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori diversamente abili.

E’ quello disposto dal Comune di Fondi e comunicato dal vice sindaco di Fondi Beniamino Maschietto in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020.

A tale scopo, al fine della indispensabile prenotazione del servizio gli interessati dovranno contattare il responsabile addetto al trasporto – al numero telefonico 348-0061970 – nei seguenti giorni e orari: Domenica 20 dalle 7 alle 23, lunedì 21 dalle 7 alle 15.

Il responsabile dei servizi demoanagrafici informa inoltre che tutti gli elettori che necessitano del rilascio della tessera elettorale (1° rilascio, duplicato per smarrimento/furto, aggiornamento dei dati anagrafici o di residenza) potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Elettorale Comunale.

Il servizio sarà operativo nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: venerdì 18 settembre, 8 -20, sabato 19, 8 -20, domenica 20, 7 – 23, lunedì 21, 7 -15.

Nel rispetto delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza pubblica per l’emergenza epidemiologica Covid-19, gli accessi al servizio saranno contingentati e dovrà essere rispettato l’adeguato distanziamento in caso di attesa.