Un ragazzo di 27 anni di Fondi è stato denunciato per i reati di detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti ed introduzione nello stato di monete falsificate.

L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare da parte dei carabinieri, di 85 grammi circa di hashish, suddivisi in sette involucri, di vario materiale per il confezionamento della droga nonche’ di una banconota contraffatta da 100 euro.

La droga, il materiale rinvenuto e la banconota sono stati sequestrati.