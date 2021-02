Ancora un no, dal comune di Fondi, alla costruzione di una discarica sul territorio comunale. Un no secco, unanime, che è stato ratificato e tradotto in una delibera votata dal consiglio comunale.

Un no che va a cozzare in maniera evidente con la proposta avanzata lo scorso 20 gennaio dal presidente della Provincia Carlo Medici.

L’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro ha ribadito l’importanza di chiudere il ciclo dei rifiuti in provincia di Latina sottolineando, al contempo, come dai rilievi dei tecnici incaricati sia emersa l’incompatibilità dell’intero territorio di Fondi ad accogliere un sito di stoccaggio di inerti.

Le uniche due aree papabili, via Pantanello e località Cave, presentano infatti svariati elementi escludenti e condizionanti, come chiarito già in sede di conferenza dei sindaci.

Il vice sindaco Vincenzo Carnevale, ha ribadito che nessun altro sito può essere preso in considerazione, compresa la ex discarica di Quarto Iannotta, che ancora attende di essere bonificata e che ricade in una zona a tutela integrale.

A proposito della questione, il sindaco Beniamino Maschietto ha sottolineato come: “Il ciclo dei rifiuti deve essere chiuso nel contesto della provincia di Latina e tutti noi ci dobbiamo impegnare, in maniera sensibile e consapevole, in tal senso. L’organico, che compone oltre il 50% dei nostri rifiuti domestici, deve essere trasformato in compost e le biomasse in energia alternativa, solo così il comportamento virtuoso della nostra città contribuirà a salvare il pianeta. Mi auguro che ognuno di noi possa fare tesoro di tutte le numerose e diverse considerazioni esposte questa sera”.