di Daniela Pesoli – Musicisti e cantanti italiani a sostegno della città di Fondi colpita dal Coronavirus. Per fare sentire la loro vicinanza terranno un concerto in diretta streaming previsto giovedì 2 aprile alle 21.

L’evento potrà essere seguito sui profili social del cantautore Virginio, vincitore di “Amici” e originario proprio di Fondi, promotore dell’iniziativa.

Ci saranno Marco Masini, Arisa, Noemi, Chiara Galiazzo, Paola Iezzi, Giovanni Caccamo, Pierdavide Carone, Federica Camba e molti altri. Tutti a cantare per Fondi in un momento particolarmente difficile.

“È bello sapere di essere circondati da artisti profondi e non mi riferisco solo al gioco di parole con la mia città – ha detto Virginio – ma anche alla loro profondità d’animo nell’accettare subito il mio invito, anche e soprattutto in una situazione di emergenza come questa.”

Il Comune e la Pro loco di Fondi hanno dato il patrocinio al concerto, durante il quale si metterà a conoscenza anche della raccolta di fondi avviata dall’amministrazione per sostenere la lotta al Covid-19 nella zona rossa.

Parteciperanno anche artisti locali come Tania Tuccinardi (protagonista in Notre Dame De Paris), Gabriele Pezone (pianista e concertista internazionale), Desirè Capaldo (cantante lirica) e Chiara Stroia (cantautrice jazz).

Ovviamente tutti i cantanti si esibiranno da casa. Il concerto in diretta streaming “Artisti profondi”, infatti, si inserisce nel calendario di appuntamenti di #iosuonodacasa lanciata da Rockol e All Music Italia.