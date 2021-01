La prima, brutta storia di questo 2021 arriva da Fondi, ma per fortuna ha un lieto fine.

Ci troviamo lungo via Madonna della Rocca, una zona montagnosa che alterna abitazioni a tratti di vegetazione praticamente intatta. Una zona dove ci si può avventurare solo se esperti del luogo.

Da sabato scorso una signora, che abita nei dintorni, sentiva questo guaito di cane, praticamente un pianto. Preoccupata, è riuscita a contattare i volontari dell’associazione Vita, di Fondi, che si occupa proprio dei cuccioli abbandonati o comunque in difficoltà.

E’ partita così la corsa al soccorso dell’animale, come ci racconta Mascia Marocco, la volontaria dell’associazione che ha poi postato la storia su Facebook: “E’ stato molto complicato – racconta Mascia – a causa della pioggia e della zona decisamente impervia. L’unico indizio che avevamo per ritrovare quello che non poteva altro che essere un cane, era il suo lamento, ma più ci avvicinavamo, più lui smetteva di lamentarsi.

Visto che non riuscivamo a trovalo, abbiamo deciso di tornare in dietro e chiamare altri soccorsi. Non volevamo disturbare i vigili del fuoco, visto che a causa del maltempo avevano altre cose da fare. Assieme ad altre persone siamo poi riuscite a trovare una nuova via di accesso e l’abbiamo trovato”.

“Era rimasto in trappola – prosegue la volontaria – con un cappio al collo. Era sotto queste rocce con questo filo metallico che lo bloccava ed era ancorato alla roccia con un chiodo. Era molto stanco, stremato. Non si poteva neanche sedere perché altrimenti il cappio lo avrebbe stretto al collo”.

Per fortuna l’intervento è stato tempestivo ed Ermes, così lo hanno chiamato, è stato salvato. “Il cane sta bene – conclude Mascia – aveva appena un po’ di gonfiore all’altezza del collo ma già il giorno dopo era scomparso. E’ un maschietto, non più grande di un anno e mezzo ed è davvero dolcissimo”.

Ora ad Ermes bisogna trovare una casa. Intanto vi postiamo il video della sua liberazione.