Salvatore D’Angiò, 49 anni, originario di Formia, difeso dall’avvocato Biasillo, è stato condannato ieri, dal giudice Mario La Rosa, a 4 anni di reclusione per la tentata estorsione.

L’uomo ha scelto il rito abbreviato, che prevede il giudizio sulla base degli elementi raccolti durante le indagini e la riduzione di un terzo dell’eventuale condanna.

Pretendeva da un procacciatore di affari di prodotti ortofrutticoli, operante al Mof di Fondi, 23mila euro, secondo gli inquirenti non dovuti, per un contratto stipulato in precedenza.

La vittima si era rifiutata di pagare e da qui le minacce e il danneggiamento dell’auto.

“Se non mi paghi, mi prendo un pezzettino del tuo orecchio, ok”, “Se non mi paghi ti uccido”, una pressione continua che hanno gettato il poveretto in un vero e proprio incubo.