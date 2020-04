Anche il succoso torpedino può essere di sostegno all’emergenza Coronavirus. In particolare, le iniziative in atto a Fondi alle quali sono stati già destinati 10 mila euro con l’iniziativa “Adotta un torpedino” ideata nel 2017 dai produttori del primo pomodoro a marchio del Lazio e rilanciata in questo periodo a scopi solidali.

Chi vuole aiutare può acquistare un mini-plateau di sei piante del piccolo sanmarzano al costo simbolico di 12 euro, collegandosi al sito internet torpedino.it con i proventi che continueranno a finanziare le attività emergenziali del comune di Fondi e dell’associazione “Liberamente” che riunisce le famiglie con bambini affetti da disordini del neurosviluppo.

“Il Covid-19 ci sta facendo vivere momenti difficili – dichiara Mariano Di Vito, Ceo della Torpedino srl – e mai come adesso sentiamo forte il senso di comunità e di vicinanza verso chi è in particolari condizioni di difficoltà. Ad oggi con il progetto Adotta un torpedino siamo riusciti a raccogliere e a destinare oltre diecimila euro in opere di beneficenza distribuite tutte sul territorio di Fondi. Solidarietà che ora più che mai deve essere sostenuta e incrementata. Da qui la decisione di mettere anche per quest’anno le piante di pomodoro torpedino a disposizione degli orti casalinghi, soprattutto dopo che la Regione Lazio ha autorizzato l’attività agli agricoltori hobbisti”.