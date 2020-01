Le elezioni comunali a Fondi che, insieme a quelle a Terracina, terranno banco nel 2020 sono ancora in alto mare.

Il nome del possibile successore del sindaco uscente, Salvatore De Meo, è ancora chiuso nel cassetto delle ipotesi.

Il centrodestra che in questi due comuni dovrebbe mettere alla prova la tenuta e la capacità di convergenza della coalizione naviga a vista.

A farla da padrone la possibilità di optare per un candidato terzo rispetto ai quadri dirigenti dei partiti.

Decisione che sembra abbia fatto sorgere non pochi malumori soprattutto in casa Forza Italia dove, dopo due mandati all’insegna del sindaco De Meo, più di qualche consigliere uscente azzurro aspirava all’investitura.

Mentre Forza Italia scalpita la Lega e Fratelli d’Italia proseguono nel dialogo e si organizzano cercando di farsi trovare pronti a qualsiasi evenienza.

Qualcuno vocifera, addirittura, di un possibile accordo tra i due partiti di destra senza gli azzurri.

Ipotesi questa poco percorribile al momento se si vuole puntare alla vittoria.

Proprio Fondi, infatti, era e resta, in provincia di Latina e nel Lazio, la roccaforte dei consensi del leader azzurro Claudio Fazzone.

Proprio al coordinatore regionale di Forza Italia nel Lazio spetterebbe di sciogliere la riserva sul nome del candidato sindaco.

Intanto le liste civiche di centrodestra sono pronte, i candidati consiglieri, in modo più o meno palese, continuano a lavorare sul territorio per consolidare il consenso.

Il tempo scorre e la strategia in atto sembra essere mirata a far sfogare gli animi per poi ricomporre il quadro in vista di una corsa unitaria del centrodestra.

la geografia politica delle spartizioni sul territorio vedrebbe, ad oggi, in quota a fratelli d’Italia il candidato sindaco di Terracina, a Forza Italia quello di Fondi e nel 2021 la partita di Latina si deciderà sui tavoli romani.

Nel frattempo il primo banco di prova da superare è quello dei nervi tesi in tutti i partiti del tridente pontino.