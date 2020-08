“Cristian D’Adamo non è un candidato di Fratelli d’Italia, né è iscritto o può dirsi esponente del nostro partito”. Lo afferma, in una nota, il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina, Nicola Calandrini.

Il senatore ci tiene a specificare che D’Adamo: “Fa parte di una lista civica dentro una coalizione guidata da Fratelli d’Italia per Giulio Mastrobattista sindaco.

Chi associa la figura di Cristian D’Adamo a Fratelli d’Italia ne risponderà in tribunale. Non tollereremo alcun tentativo di infangare Fratelli d’Italia associandolo a concetti e persone che non ci appartengono”.

Per Calandrini chi si definisce nazista, fascista, xenofobo, omofobo e che vanta ideologie antidemocratiche non è neppure lontanamente compatibile con Fratelli d’Italia né con una coalizione alla quale prende parte Fratelli d’Italia.

Il senatore conclude la sua nota con la notizia scontata, ma pur sempre importante: “Ho immediatamente chiesto al candidato sindaco di Fondi Giulio Mastrobattista di attivare qualunque procedura per espellere dalla lista “Giulio Mastrobattista sindaco” il candidato consigliere Cristian D’Adamo e per escluderlo dalla coalizione che lo sostiene.

In Fratelli d’Italia, e nelle coalizioni di cui facciamo parte, non c’è posto per persone come lui, ne mai ci sarà”.