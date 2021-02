Il parcheggio del Comune di Fondi resta nel più totale degrado. La denuncia è del gruppo consiliare “Camminare insieme”. La manutenzione spetta, come hanno spiegato, al concessionario che ha vinto il bando per la gestione di una serie di beni, tra cui anche i box privati e i locali commerciali di piazza De Gasperi.

Il gruppo consiliare lamenta però il mancato controllo da parte del Comune di Fondi. Il gestore, sempre secondo “Camminare insieme” “non solo continua a non adeguare le colonnine per permettere il pagamento elettronico, ma viene meno agli obblighi della manutenzione”.

“Il parcheggio pubblico sotto la casa comunale – ha specificato Salvatore Venditti – verte in uno stato di evidente sporco e pieno di infiltrazioni ignorate da così tanto tempo che ormai hanno prodotto muschi e licheni di ogni tipo e concrezioni calcaree come in una oscura spelonca.

È inoltre adornato di scritte vandaliche di ogni tipo (alcune addirittura evidenziano date che ci fan quanto manca la manutenzione, circa 5 anni! Le scale per accedervi sono una latrina, i gradini sono rotti, coperti di immondizia che non viene raccolta. Gli ascensori non sono funzionanti da anni, creando quindi un evidente impedimento per i disabili. E non sottovalutiamo il fatto che tutti gli estintori sono fuori servizio. Parliamo peraltro del parcheggio più ampio e più vicino al centro storico”.