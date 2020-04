di Daniela Pesoli – Scontro tra Fratelli di Italia e l’amministrazione comunale di Fondi sull’efficienza dei servizi a disposizione dei cittadini per l’accesso all’erogazione dei buoni spesa.

La richiesta può essere fatta per via telematica o al telefono, ma Fratelli di Italia denuncia: “Chi prova a mettersi in contatto telefonico chiamando i numeri dedicati si trova di fronte a telefoni spenti, irraggiungibili, o a cui non risponde quasi mai nessuno. Questo accade anche chiamando negli orari indicati. Ciò produce ancora più disagi. Il Comune dovrebbe prestare maggiore attenzione all’effettiva efficienza dei numeri telefonici istituiti a questo servizio”.

Immediata la risposta del Comune di Fondi, che parla di inconvenienti tecnici subito risolti.

“In queste settimane di emergenza – si legge in una nota – sono stati predisposti i servizi attivi per i rispettivi settori, il cui prospetto è scaricabile dal sito istituzionale al link “Apertura al pubblico uffici”, riportante le mail e i recapiti telefonici fissi e mobili da contattare in caso di necessità. Con riferimento ad alcune problematiche relative alle telefonate in entrata presso i numeri di cellulare, con la linea che risulta libera anziché occupata quando il dipendente comunale è al telefono con un altro utente, la questione è stata risolta nella giornata di ieri con la modifica delle impostazioni da parte dei rispettivi gestori di telefonia mobile”.