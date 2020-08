La campagna elettorale per l’elezione di sindaco e consiglio comunale a Fondi, entra nel vivo, ed i vari candidati cercano di impressionare gli elettori con i propri ‘effetti speciali’. Primo tra tutti Beniamino Maschietto, sindaco facente funzioni e candidato alle prossime amministrative col sostegno di Forza Italia e Lega, pronto ad ospitare niente meno che il leader del Carroccio Matteo Salvini.

L’appuntamento, con sostenitori e simpatizzanti, è per il 27 agosto, alle 11, in piazza Duomo. Non certo l’orario ideale, ne il giorno ideale, ma tant’è. Salvini è di certo un personaggio con l’agenda traboccante di impegni ed un giovedì mattina, devono aver pensato a Fondi, è meglio di nulla.

Sicuramente, però, la possibilità di poter ospitare un personaggio di tale levatura, non farà altro che accrescere la credibilità di un candidato comunque navigato, e che in città tutti conoscono molto bene.

Riepilogando, quindi, oltre a Maschietto, sostenuto da Forza Italia, Lega e altre 4 liste, c’è Luigi Parisella, l’ex sindaco di centrodestra che vede in suo supporto tre civiche. Poi Raniero De Filippis, esponente della propria civica “Camminare Insieme”, ma con al suo fianco il Partito Democratico. Poi c’è Francesco Ciccone in campo da sempre nell’associazionismo locale, e candidato di Fondi Vera, una civica che si presenta come trasversale. C’è l’avvocato Giulio Mastrobattista, esponente di Fratelli d’Italia. Ultimo, ma solo in ordine temporale ad aver presentato la propria candidatura, Giuseppe Manzo, con il Movimento 5 stelle.