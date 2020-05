Nuova ordinanza emessa dal vice sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, concernente gli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali.

Il provvedimento è stato assunto in considerazione dell’esigenza di garantire la salute pubblica e il rispetto di quanto previsto dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

Ma anche per continuare a mettere in campo ogni misura opportuna e necessaria ad evitare la diffusione del virus e ogni rischio di contagio da Covid-19 per la cittadinanza, considerato che l’emergenza sanitaria resta contingente.

L’Ordinanza prevede che, a partire da domani, 4 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento:

– che le attività commerciali di vendita al dettaglio, per le quali è consentita l’apertura (ad esclusione di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, aree di servizio, distributori automatici), osserveranno il seguente orario:

nei giorni feriali: apertura dalle 7 alle 21;

la Domenica e nei giorni festivi: apertura dalle 7 alle 15;

– che i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), per i quali sono consentite le sole attività di asporto e consegna a domicilio, osserveranno il seguente orario:

apertura dalle 6.30 alle 22.30;

che tutte le attività si attengano al rispetto del Protocollo sottoscritto il 24 Aprile 2020 tra Governo e Parti sociali e delle disposizioni vigenti relative alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

I titolari delle attività commerciali di vendita al dettaglio e dei servizi di ristorazione hanno la facoltà di garantire l’apertura e il servizio entro le predette fasce orarie.

Al comando di polizia Locale e a tutte le forze di polizia presenti sul territorio è demandato il controllo e la verifica del rispetto della citata Ordinanza, nonché l’adozione di provvedimenti di loro competenza.