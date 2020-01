Arrestato a soli 20 anni per detenzione e spaccio di droga.

I carabinieri di Fondi hanno scoperto il giovane in possesso di 0,75 grammi di marijuana e della somma in contanti di 70 euro nascosti all’interno di in un pacchetto di sigarette.

Dalla perquisizione domiciliare consentiva di trovare ulteriori 52 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, il tutto ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Droga, materiale rinvenuto e denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la propria abitazione, dove rimarrà ristretto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.