di Daniela Pesoli – Via libera al bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Fondi, approvato dal consiglio comunale con i soli voti della maggioranza.

Ad illustrarlo in aula l’assessore al ramo Daniela De Bonis, parlando di un bilancio “che esprime in modo chiaro il grande lavoro fatto anche negli anni passati in termini di contenimento della spesa e riduzione costante dell’indebitamento. L’obiettivo dei prossimi anni, si spera anche a seguito delle prossime elezioni amministrative – ha aggiunto – è quello di fare di Fondi una città sempre più attenta e vicina ai propri cittadini e sempre più bella e attrattiva anche per i turisti”.

Dai banchi dell’opposizione, il capogruppo del Pd, Mario Fiorillo, non ha contestato l’impianto tecnico del bilancio ma le priorità dell’amministrazione.

“Gli indicatori della programmazione – ha dichiarato – sono troppo generici o, in altri casi, rivelano che nulla è stato fatto in determinati ambiti poiché identici rispetto ad alcuni anni fa. La nostra valutazione è complessivamente negativa perché è un bilancio asfittico, così come abbiamo considerato i precedenti, non collegato ad una programmazione che dia slancio e sviluppo, che non interviene nei settori trainanti della città: si diminuiscono infatti i contributi del 30% o 40% nei settori della scuola, della cultura, della promozione turistica o addirittura non si prevede nulla per l’agricoltura”.

Critiche respinte dai consiglieri di maggioranza Vincenzo Mattei a Vincenzo Carnevale che hanno difeso le scelte dell’amministrazione, ponendo l’accento anche sul contenimento della pressione fiscale a carico dei cittadini.

A questo proposito, in apertura dei lavori è stata approvata la determinazione dell’aliquota addizionale dell’Irpef comunale che resta immutata allo 0,7% come ha sottolineato l’assessore De Bonis.

Fiorillo, in merito, ha ricordato che in realtà l’aliquota era stata già aumentata nel 2019.

Il sindaco Salvatore De Meo – al suo ultimo consiglio comunale prima del suo ingresso all’europarlamento – è intervenuto in merito rivendicando: “In questi dieci anni non abbiamo operato aumenti di rilievo su aliquote di grandi numeri e l’aumento del 2019, dopo essere rimasto immutato ben nove anni, ha generato per le casse comunali solo poche migliaia di euro e si è reso necessario per un principio di equità rispetto ad altre leve fiscali che avrebbero rappresentato un peso per i contribuenti. Non abbiamo, ad esempio, esercitato l’opzione concessa dal governo centrale di aumentare l’aliquota Imu diversa dalla prima abitazione, che sarebbe ricaduta soprattutto sulle imprese, e pertanto abbiamo voluto contribuire al sostegno dell’economia locale lasciandola al 9 per mille”.