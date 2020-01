Sarà potenziata la segnaletica orizzontale e verticale sulla strada provinciale San Magno, nel territorio di Fondi.

La Provincia di Latina ha appaltato i relativi lavori, che interesseranno il tratto compreso tra il km 3.020 al km 4.220. Gli interventi prevedono anche la realizzazione di un attraversamento pedonale a metà dell’area presa in considerazione.

L’arteria provinciale San Magno è stata più volte teatro di incidenti stradali e non sono mai abbastanza gli interventi necessari per una maggiore sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Ora l’amministrazione provinciale ha deciso di intervenire per migliorare la segnaletica, che al momento è carente e può indurre gli automobilisti in errore, e di realizzare un attraversamento per venire incontro ai pedoni.