Al via la campagna “Alla tua spesa ci pensiamo noi”, promossa dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Fondi in collaborazione con Confcommercio e Consorzio Fondi Più, per la creazione di una rete commerciale capace di sostenere gli over 65, la fascia più colpita dall’emergenza Covid-19.

Il progetto mira alla predisposizione di un servizio di consegna della spesa a domicilio, in particolare di beni di prima necessità e farmaci da banco, per evitare l’isolamento di chi non ha una rete familiare di sostegno.

“Per fare questo – spiegano il vice sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alle attività produttive Giorgia Salemme – abbiamo bisogno dell’aiuto delle realtà commerciali che operano nella città di Fondi, che dovranno fornire il servizio senza maggiorazione di prezzo dei prodotti. Chiediamo pertanto la disponibilità a partecipare al progetto, che prevede la possibilità di effettuare la consegna a domicilio degli acquisti presso i domicili di tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione”.

Si può aderire entro domani indirizzando una mail a