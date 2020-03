Controlli a tappeto dei carabinieri del comando provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni imposte dal decreto del Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Tredici le persone denunciate. Tra queste il titolare di una palestra di Fondi.

L’uomo, allo scopo di eludere le prescrizioni, dopo aver chiuso l’attività, adibiva la propria autorimessa a sala pesi.

Dietro compenso consentiva a sei giovani, denunciati anche loro, di allenarsi abusivamente.

A Sonnino invece due giovani sono stati sorpresi lungo la provinciale Sonninese, senza giustificato motivo, e denunciati

Ad Itri, il 12 marzo 2020, i carabinieri hanno denunciato un commerciante, titolare di un bar, che non ottemperava alla chiusura dell’esercizio commerciale, un 30enne, veniva intercettato e controllato in itri, via Appia, non sapendo fornire, elementi giustificativi della presenza in quel posto.