di Daniela Pesoli – Tutto pronto per il concerto “I colori dell’anima” organizzato per raccogliere fondi a favore dell’ospedale San Giovanni di Dio.

E’ in programma il 6 gennaio al Palazzo Caetani di Fondi a partire dalle 20.30 a cura del Coro Cantate Domino diretto da Sonia Annunziata per sostenere il “Progetto benessere, luce e colore” per l’ospedale a cui andrà il ricavato della serata.

Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione dell’ospedale San Giovanni di Dio secondo i criteri della cromoterapia.

Nel concerto si esibiranno Michele Palumbo (violino), Chiara Nallo (violino), Gabriele Faiola (pianoforte) e Giacomo Aucello (chitarra).

Nel corso della serata verranno esposte anche le opere della pittrice Anna Maria Di Manno.