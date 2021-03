Un 84enne è uscito ieri verso le 15 dalla sua abitazione, ma dopo qualche ora i familiari, non vedendolo rientrare si sono preoccupati e hanno dato l’allarme. A quel punto, in località Torricella, a Fondi, sono intervenuti i vigili del fuoco.

La prefettura di Latina aveva infatti attivato il piano di ricerca persona scomparsa. La squadra territoriale di Terracina, supportata dal personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) di livello 2 e con Ucl (Unità di Comando Locale) subito ha iniziato le ricerche con la perlustrazione delle aree battute con Gps.

Dopo circa due ore, verso le 2 di notte, l’uomo è stato trovato accasciato su una roccia, apparentemente in buono stato di salute. Era in compagnia di un cucciolo di cane e ha raccontato ai vigili di essere caduto. L’anziano è stato così portato in zona sicura e affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri.