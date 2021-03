Sembra un film, di quelli demenziali, ma è tutto vero.

Un’auto della polizia, alla quale poco dopo si accoda una dei carabinieri, che inseguono una persona che scappa a bordo di un go kart. Ma non un kart qualsiasi, bensì uno di quelli da competizione. Il tutto si svolge per le strade della Ciociaria. Protagonista un pregiudicato di Fondi.

Un comportamento quello dell’uomo, pericoloso per se e per gli altri, anche se a quell’ora in strada non ha incontrati altri automobilisti.

Nel video che riportiamo in pagina, si vede come la Alfa Romeo Giulietta della polizia quasi stenti a stare dietro al kart che, stando anche alle testimonianze degli agenti impegnati nel servizio, su via Monti Lepini avrebbe toccato velocità vicine ai 150 km/h…

Privo di casco, il pilota, risultato poi essere della provincia di Latina e residente a Fondi, alla vista dei poliziotti che intimavano l’alt si è dato alla fuga ad alta velocità…

Non solo la folle velocità a bordo di un mezzo così pericoloso, il fondano adottava anche manovre spericolate per sottrarsi alla cattura dirigendosi verso le campagne di Alatri e Veroli, dove gli agenti sono poi riusciti a fermare la corsa del Go-Kart.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e il conducente, pregiudicato, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Per lui anche multe per violazione del divieto di circolazione, guida senza patente perché revocata, guida senza copertura assicurativa e per non aver rispettato l’alt intimato dagli agenti, oltre che ovviamente per la violazione delle prescrizioni contro il COVID.

Da una prima stima, avrebbe accumulato sanzioni per una cifra vicina ai 18mila euro.