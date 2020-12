Ennesima casa di riposo in provincia di Latina travolta dall’emergenza covid.

L’ultima caso si è verificato a Scauri, dove la Asl ha comunicato di aver trovato 94 positivi.

In particolare, come spiega il direttore della Asl pontina Giorgio Casati, si tratta di: “70 ospiti risultati positivi al Covid-19 su 76, di cui 4 negativi e 2 in attesa di referto.

A conferma delle dichiarazioni del direttore anche il pensiero del sindaco Stefanelli, postato sulla sua pagina facebook: “E’ stato confermato un cluster epidemiologico all’interno di una Residenza per Anziani sita nel nostro Comune.

Gli esiti dei tamponi molecolari, infatti, registrano decine di casi di positività tra gli ospiti e il personale.

La Asl sta attivando, per ognuno dei positivi, la presa in carico da parte delle Centrale operativa di Telemonitoraggio: nella sostanza, ad ognuno saranno rilevati costantemente una serie di parametri vitali indicativi dell’evoluzione dello stato di salute. Se ci saranno evoluzioni cliniche ‘particolari’, gli alert del sistema di telemonitoraggio consentiranno l’intervento immediato dei sanitari e il ricorso alle cure più appropriate anche attraverso, se necessario, il ricovero ospedaliero.

Siamo vicini a tutti i contagiati, alle loro famiglie, e agli operatori che continuano a prendersi cura degli ospiti della Rsa”.