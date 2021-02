Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato il decreto. Il Lazio rimane in zona gialla. Le ordinanze firmate dal ministro entrano in vigore da domenica 21 febbraio.

Il valore RT sotto quota 1 ha convinto la regione a non prendere decisioni autonome in senso più restrittivo come invece proponeva il governo. Il Lazio è nello scenario 1, rischio moderato, Rt. 0,95.

Ecco quindi che non si cambia rispetto alla scorsa settimana. Tutte le attività consentite restano aperte, compresi i locali pubblici fini alle 18.

Cambiano colore, passando all’arancione, Campania, Emilia Romagna e Molise.

In Umbria zone rosse a Perugia ed in provincia di Terni per contrastare le varianti del virus..