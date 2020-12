Italgas ha reso noto di aver ricevuto segnalazioni da alcuni utenti di Latina. A quanto pare secondo in questi giorni in città alcune persone, fingendo di essere rappresentanti della società, si presentano presso il domicilio dei cittadini chiedendo i dati identificativi dell’utenza.

Quale che sia il fine di tali richieste, Italgas informa di essere estranea a tali attività e che non ha nulla a che vedere con eventuali proposte commerciali “porta a porta” di altri operatori.

La Società ricorda che i tecnici che operano per conto di Italgas sono muniti di tesserino di riconoscimento e non chiedono alcun dato identificativo dell’utenza in quanto già in loro possesso.