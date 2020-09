Lavori terminati e struttura consegnata nelle mani del comune, quella realizzata dal ‘Consorzio Calcatore Domani’, a Terracina.

Il nuovo immobile, realizzato nel quartiere Calcatore, è destinato ad ospitare una consistente parte degli uffici comunali.

L’idea è quella di trasferire nella nuova struttura gli Uffici del Settore Urbanistica e del SUAP, oltre alla nuova sede dell’INPS.

La struttura si estende per circa 1000 mq su due piani più 500 mq di sotterraneo destinato all’archivio e un garage.

I trasferimenti sono previsti tra la fine di questo anno e l’inizio del 2021.

Il quartiere Calcatore si dota così di quei servizi che mancavano in una zona densamente popolata e che necessita di altre implementazioni.

La redistribuzione sul territorio degli uffici del comune di Terracina risponde ad una logica di spazi funzionali per cittadini e personale dipendente del comune, una maggiore efficienza e una modalità di più capillare presenza di servizi in aree che, altrimenti, rischierebbero di trasformarsi in semplici quartieri dormitorio.

Il trasloco verso il nuovo edificio, consente di liberare Palazzo Braschi, avviare i lavori di riqualificazione dello stesso già appaltati e ambire a destinare lo storico edificio ad Accademia delle Belle Arti.