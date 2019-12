Primo giorno di rientro sulla Pontina e primo incidente.

La strada in direzione Roma è completamente bloccata.

Un incidente ha paralizzato il traffico e ci sono quasi 4 km di fila da Pomezia a Castel Romano dove due auto si sono scontrate.

Sulle complanari la situazione non è diversa a causa dell’alta percentuale di auto che per lavoro o per rientrare nella Capitale dopo i tre giorni di festività natalizie si sono riversate sulla Pontina.

Solo nel giorno di Natale e di Santo Stefano non si sono registrati problemi sull’unica strada che collega Latina a Roma che si conferma inadeguata e pericolosa.