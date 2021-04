Un incidente come tanti, ma l’intervento dei carabinieri è costato la denuncia ad un uomo, di 47 anni.

L’episodio questa notte, a Borgo Grappa, quando un un’auto è finita fuori strada, in un campo agricolo. All’arrivo delle forze dell’ordine, si scopriva che l’uomo era in stato di ebbrezza alcolica e guidava, per altro, senza patente di guida.

Dopo essersi accertati che l’uomo non fosse ferito, lo sottoponevano al test riscontrando un valore decisamente elevato.

Sarebbe scattato il ritiro della patente, se solo l’avesse avuta… Per lui una denuncia per guida in stato di ebrezza.