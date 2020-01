Finisce dietro le sbarre la regina dei furti.

Si tratta della donna di 34 anni, bosniaca, saluta all’onor di cronaca non solo per la raffica di colpi messi a segno ma soprattutto per la capacità di sfuggire al carcere grazie alle ripetute maternità.

Ora la donna che era ai domiciliari ad Aprilia è stata trasferita nel carcere di via Aspromonte a Laatina come disposto dall’ufficio di sorveglianza di Roma.

I carabinieri di Aprilia hanno notificato alla donna, condannata per il reato di furto, la sostituzione della misura restrittiva, scaturita dalla constatazione dell’inidoneità del luogo in cui stava scontando la pena.