Finisce con l’auto nel canale Mastropietro a Latina: salvato da due passanti

Una manovra incuta, l’auto che scivola all’indietro e finisce, ruote all’aria, nel canale.

Più o meno questo la dinamica di quanto successo ieri, nel tardo pomeriggio, al canale Mastropietro, il corso d’acqua che costeggia la Chiesa di Stella Maris al lido di Latina.

La fortuna ha voluto che un paio di passanti abbiano assistito ai fatti allertando i soccorsi in tempo reale. Non solo, si sono gettati nel canale per cercare di prestare immediato soccorso all’uomo, rimasto nell’abitacolo assieme al suo cane.

Sul posto i vigili del fuoco, e l’ambulanza del 118. Il Lido molto trafficato a quell’ora, si è paralizzato.