Ferragosto di sange sulle strade pontine. Un grave incidente, infatti, si è verificato questa mattina a Fondi, sull’Appia.

All’altezza del km 116 un’auto, per cause ancora da accertare, è finito con l’auto in un fosso.

Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma.

Le sue condizioni sono state definite molto serie. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte altre tre persone, ferite però in modo lieve.