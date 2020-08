Con la conversione in legge del D.l. n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità), la durata massima dei finanziamenti alle imprese garantiti al 100% dallo Stato è passata da 6 anni a 10 anni.

Anche l’importo massimo del finanziamento, con delibera del Fondo di Garanzia senza la valutazione del merito creditizio, è passata da 25.000,00 a 30.000,00 euro.

Secondo quanto previsto lettera “m” bis dell’articolo 13, c’è la possibilità di allineare importi e durata del finanziamento garantito alle nuove condizioni introdotte: intermediari finanziari e consorzi garanzia fidi possono richiedere l’adeguamento delle domande, che risultano già presentate dalle imprese, alle ultime novità introdotte.

I soggetti richiedenti, non i beneficiari finali ma le banche, gli intermediari finanziari o i confidi, dovranno rivolgersi al Mediocredito Centrale per ottenere l’apposita abilitazione e procedere con le richieste.

Grazie alle ultime specifiche, diventa concreta, dunque, la possibilità di beneficiare del nuovo importo, fino a 30.000 euro, e della nuova durata, un massimo di 10 anni, sia per le nuove richieste che per le imprese che avevano già presentato domanda di accesso ai prestiti con le regole originarie previste dal Decreto Liquidità.

Alla luce delle modifiche inserite in sede di conversione, i finanziamenti prevedono una copertura da parte del Fondo pari sempre al 100% (quindi senza necessità dell’intervento dei confidi come per le richieste superiori per avere la copertura totale), sia in garanzia diretta che in riassicurazione, con le seguenti caratteristiche:

durata massima di 120 mesi, quindi 10 anni;

rimborso di quote di capitale non prima di 24 mesi (c.d. pre-ammortamento);

importo fino a un massimo di 30.000 euro e comunque non superiore:

al 25% dei ricavi dell’impresa come da ultima dichiarazione fiscale, bilancio depositato o autocertificazione;

al doppio della spesa salariale annua;

tasso di interesse calmierato nei limiti stabiliti dalla normativa.

Delle Site & Partners, studio di consulenza specializzato in finanza d’impresa e servizi per l’accesso al credito bancario, con sede a Latina (LT) ma operante su tutto il territorio nazionale, offre informazioni, orientamento e consulenza in materia ed in qualità di vera e propria Financial Agency è un punto di riferimento per le aziende nel reperimento di fonti finanziarie per lo svolgimento della propria attività. – www.studiodellesite.eu – Tel. 351.5099879 – E-email: info@studiodellesite.eu