Per operatori e pazienti che vogliono conoscere la propria posizione in relazione alla pandemia da coronavirus, si prospetta un’alta giornata super impegnativa.

Già alle prime luci dell’alba, infatti, erano decine le auto in fila al drive-in dei tamponi per il coronavirus del Santa Maria Goretti.

Una fila mai così corposa, da quando il servizio è stato istallato. E’ evidente come la recrudescenza di casi di questi giorni abbia fatto da sprone anche a coloro che, magari rientrati da vacanze in zone a rischio, non avevano ritenuto necessario recarvisi prima.

Tanto per cercare di far capire la portata del fenomeno, chi è arrivato a mettersi in fila alle 6 e mezzo di questa mattina, aveva già davanti una cinquantina di auto, ed il servizio apre alle 8 e mezzo…

Nella giornata di ieri i tamponi sono stati 450, tanto da costringere gli operatori al lavoro ben oltre il termine delle ore 18. Ed oggi la situazione non dovrebbe migliorare. Anzi.