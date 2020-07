80 quintali di fieno per sfamare gli animali del circo Orfei che, in questo periodo, sosta a Borgo San Michele avevano ormai finito il cibo.

I mancati incassi di questo periodo di lock down per gli spettacoli dal vivo hanno lasciato i circensi senza risorse; fortunatamente per loro, in aiuto è arrivata la Coldiretti di Latina.

“Con l’impossibilità di lavorare, la perdita di ogni tipo di introito e al contempo la necessità di continuare a sostenere gran parte delle spese ordinarie di gestione, tra cui quelle necessarie alla sopravvivenza degli animali, il popolo circense si è trovato in forte difficoltà – ha dichiarato il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi – Già lo scorso maggio i nostri allevatori, nonostante le difficoltà economiche in cui versavano, avevano donato 130 quintali di fieno al Circo Orfei ed è proprio grazie a loro che continuiamo a fare la nostra parte per aiutare il popolo circense’’.

“Nessuna categoria può essere dimenticata o abbandonata”, questo è il messaggio che Coldiretti vuole trasmettere.

“Ancora una volta – ha detto il segretario di zona di Coldiretti Terracina, Flaminio D’Urso – siamo orgogliosi dei nostri agricoltori che non hanno esitato a rendersi subito disponibili per aiutare chi ha più bisogno”.

“Con un gesto che viene dal cuore – ha aggiunto – contribuiranno a sfamare i numerosi animali che si trovano al momento sotto i tendoni a Borgo San Michele. Ci sono un elefante, un leone bianco, cinque leonesse, tre tigri, due cammelli, due lama, una zebra, dodici cavalli, dieci pony e numerosi cagnolini”.