La Fiat 500 non è una semplice auto, ma una vera e propria icona, la cui storia si lega a doppio filo a quella italiana, al punto da aver segnato più di una generazione. È da oltre mezzo secolo, infatti, che questa vettura entra quotidianamente nelle nostre vite, avendo quindi attraversato molte tappe importanti della storia della Penisola, e di chi la abita o la abitava.

Fra le altre cose, oltre ad essere un modello storico, la Fiat 500 si rivela una vettura perfetta per i neopatentati, per una serie di ragioni. In primo luogo anche un veicolo iconico come questo è andato modernizzandosi negli anni, integrando quindi tutte le novità tecnologiche essenziali, in termini di comfort e di sicurezza. In secondo luogo, lo ha fatto mantenendo le proprie caratteristiche, dunque l’agilità nel traffico cittadino e la facilità di guida.

Il regalo perfetto, per i neopatentati e non solo

A Natale possiamo regalare una Fiat 500, specialmente ad un neopatentato, perché è semplicissima da guidare, e rappresenta un grande vantaggio in mezzo al traffico delle città. Soprattutto se si chiamano in causa metropoli particolarmente trafficate come Roma, dove fra l’altro è molto difficile trovare un parcheggio. Per cominciare, si può trovare la Fiat 500 anche su portali web come Automobile.it, per esempio, tra le auto in vendita a Roma, muovendosi tra i filtri messi a disposizione nel motore di ricerca interno.

Chiaramente non è l’unico modello che ben si adatta a chi ha preso da poco tempo la patente, perché in lista ne troviamo anche altri, come la Smart ForTwo e la Polo della Volkswagen. Non si possono poi escludere dall’elenco altri modelli must della Fiat, come la Panda, insieme alla Renault Twingo e alla Clio. Se ci si mantiene su un’idea di maneggevolezza e di leggerezza, allora in lizza entra anche la Hyundai l10, praticissima e molto comoda.

Le limitazioni per i neopatentati

Ok guidare una Fiat, ma va anche detto che chi ha appena preso la patente deve stare attento, per via delle varie sanzioni previste entro i primi 3 anni. Quali sono questi limiti? In primo luogo quelli riguardanti la cilindrata, la potenza, i cavalli del motore e anche la velocità, e che conviene sempre approfondire e studiare in ogni minimo dettaglio, pena le multe e la decurtazione dei punti dalla patente. Poi è chiaro che anche il giovane automobilista deve metterci del suo, cercando di compensare l’inesperienza al volante con la prudenza.

Il primo suggerimento è il seguente: è sempre il caso di concentrarsi sulla guida e sulla strada, azzerando qualsiasi fonte di distrazione, come la musica o il cellulare In secondo luogo, non fa mai male controllare le dotazioni di emergenza e di sicurezza, ricordandosi sempre delle cinture, e di abbassare del tutto il freno a mano. Infine, sarà necessaria un po’ di pratica in fase di partenza, per prendere confidenza con il gioco della frizione, seguendo tutti i fondamentali riportati dal codice della strada. Infine, occhi sempre sulla strada: non bisogna mai distrarsi.