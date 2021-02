Il centralino del 113 è stato inondato di chiamate, nella serata di ieri, e tutte per lo stesso motivo: ci si lamentava dei forti rumori e degli schiamazzi provenienti da un appartamento del centro.

Intervenuti sul posto i poliziotti trovavano, all’interno, 7 giovani, 4 dei quali minorenni, che candidamente ammettevano di essersi ritrovati per trascorrere una notte di “baldoria” anche assumendo sostanze stupefacenti.

La conseguente perquisizione faceva rinvenire un etto e mezzo di droga, suddiviso tra hashish e marijuana, oltre a materiale idoneo al confezionamento, tra cui 3 bilancini di precisione, 4 coltellini e 2 tritaerba.

Le immediate indagini facevano subito emergere le rispettive responsabilità infatti, dei presenti, un diciannovenne veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; stessa accusa veniva mossa nei confronti di un minorenne, per cui scattava la denuncia penale in stato di libertà.

Gli altri ragazzi sono stati invece segnalati alla Prefettura di Latina, quali assuntori di sostanze stupefacenti e per loro scatteranno i previsti provvedimenti amministrativi.

A tutti i giovani trovati nell’abitazione sono state inoltre irrogate le sanzioni pecuniarie per la violazione della normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.