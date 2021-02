di Katiuscia Laneri – In barba alle ordinanze e ai sacrifici dei cittadini per debellare il virus del 21mo secolo, assessore e dipendenti dell’ufficio Urbanistica del Comune di Latina hanno partecipato ad un rinfresco creando assembramento sprovvisti, o quasi, di mascherina in una delle stanze del municipio.

La scena, immortalata da un video che circola su Whatsapp, ha provocato indignazione e rabbia tanto da richiamare l’attenzione del sindaco il quale ha preso le distanze dalla “inopportuna festa in ufficio” e ha assicurato provvedimenti sul piano disciplinare.

Immediate anche le scuse dell’assessore Francesco Castaldo per cui questa gaffe risulta la ciliegina sulla torta di un già molto criticato e deludente operato sul territorio.

“Scrivo queste righe per scusarmi – si legge in una nota diffusa dall’Assessore – È stata riportata dalla stampa la foto tratta da un video che riprende il personale dell’Ufficio Urbanistica durante la pausa pranzo. Potrei scrivere che, tranne che per quei pochi secondi, abbiamo rispettato le norme anticovid come facciamo sempre, ogni giorno. Sia in ufficio che fuori. Non servirebbe a niente però, perché abbiamo comunque sbagliato a non rispettare le norme di sicurezza”.

“Scrivo questa nota – continua – perché ci tengo che non venga svilito il lavoro di dirigente, funzionari e impiegati dell’Ufficio. Dall’inizio della pandemia si stanno prodigando in ogni modo possibile, rispettando e facendo rispettare tutte le cautele sanitarie. Così come fanno anche tutti i dipendenti di questo Comune. Non si sono mai tirati indietro, nemmeno nei momenti più complicati. Abbiamo ridotto lo smart working al minimo, e abbiamo aumentato le cautele per consentire a tutti i cittadini di potere continuare a fruire del servizio in piena sicurezza“.

“Abbiamo sbagliato e chiediamo scusa – conclude l’Assessore – La nostra comunità sta vivendo da mesi momenti difficili a causa di una pandemia che ha reso complicate anche le situazioni più semplici. Chiedo scusa al Sindaco Damiano Coletta, che ha svolto un compito cruciale nella sensibilizzazione ad adottare sempre e in ogni situazione tutte le cautele necessarie. Siamo stati sempre attenti e lo saremo ancora di più in futuro“.