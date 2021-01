Una festa di compleanno in spregio alle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo si è tenuta ieri pomeriggio all’interno di un circolo privato di Latina. A scoprirlo gli agenti della questura che hanno elevato una sanzione amministrativa al titolare della struttura per non aver rispettato le norme anti-Covid.

Non si tratta dell’unico caso di violazione delle sempre più stringenti regole volte ad arginare il diffondersi del coronavirus. Sempre ieri infatti la polizia ha sanzionato anche il titolare di un noto pub di via Neghelli. Alle 19 infatti, un’ora dopo la chiusura, il locale aveva al suo interno persone ancora intente a consumare. Dalle 18 invece i pub possono svolgere solo il servizio da asporto. Da domenica invece – quando tutto il Lazio sarà zona arancione – saranno chiusi e potranno svolgere soltanto il servizio da asporto.