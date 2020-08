In vista del fine settimana di Ferragosto, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha voluto fare appello ai suoi concittadini perché mantengano un comportamento consono alla fase storica che stiamo attraversando.

‘E’ legittimo e comprensibile che ognuno di noi abbia il desiderio di trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta con i propri affetti – dice il primo cittadino -. Non dobbiamo però dimenticare che se abbiamo questa possibilità è perché ce la siamo conquistata con i nostri comportamenti durante la fase acuta dell’emergenza epidemiologica’.

Il pensiero di Coletta si rivolge principalmente ai giovani, ai quali chiede, in questi giorni di ferie, di dimostrare lo stesso senso di responsabilità che è stato dimostrato nel corso del lockdown. ‘Rispettiamo le regole anti-Covid, conclude Coletta, manteniamo sempre il distanziamento minimo di un metro dagli altri, igienizziamo in maniera frequente le mani e usiamo la mascherina in maniera corretta, coprendo la bocca e il naso’.