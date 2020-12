Avrebbe già un nome ed un cognome la persona che, lo scorso 29 novembre, aveva messo a segno una rapina nel supermercato Eurospin di Latina Scalo. Pochi minuti prima della chiusura serale, col volto coperto da mascherina e cappello, aveva costretto la commessa a consegnargli l’incasso per poi fuggire nell’oscurità.

La polizia ha arresta un uomo, R. M., classe 1986, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Visto il modus operandi e le prove raccolte sul luogo della rapina, i sospetti si erano subito concentrati sul 34enne originario di Sezze. Non è stato facile, però, riuscire ad identificarlo. Si è dovuti arrivare al 9 dicembre per intercettare l’uomo, rifugiatosi in un casolare di campagna isolato e senza energia elettrica.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire e porre sotto sequestro gli abiti indossati durante il colpo, come confermato dalle immagini della video sorveglianza del locale.

Non solo. Le indagini permettevano di avvicinare il nome del 34enne di Sezze anche ad un altro episodio, verificatosi il 20 novembre: un furto in un bar ristorante di Borgo Carso, che aveva fruttato circa mille euro.

Tutte le evidenze portate alla luce dagli investigatori della polizia hanno permesso di sottoporre l’uomo a fermo di polizia e di condurlo nella casa circondariale di Rebibbia.