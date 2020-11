Fine settimana di controlli della polizia stradale di Aprilia sulle strade per prevenire e reprimere le infrazioni al codice della strada.

Nel corso delle operazioni gli agenti hanno controllato, sulla Pontina, all’altezza dello svincolo con Aprilia, un furgone bianco constatando la presenza, nel vano di carico, di diversi barili di gasolio che risultavano privi di autorizzazione.

Inoltre l’autista non aveva rispettato la normativa A.D.R., l’accordo europeo sul trasporto di merci pericolose, che debbono sottostare a particolari presupposti, garanzie documentali e controlli di sicurezza.

Per queste ragioni gli agenti hanno effettuato, nei confronti del guidatore, ben 8 verbali per un totale di 3.000 euro, oltre al ritiro sia della carta di circolazione per fermo amministrativo, sia della patente di guida.