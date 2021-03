Federico Fashion Style approda a Sermoneta con “Il salone delle meraviglie“. Chi non avesse partecipato ai casting l’estate scorsa è ancora in tempo per salire sullo scintillante Beauty Bus.

Si cercano infatti donne dai 20 agli 80 anni che vivono a Sermoneta o nei paesi limitrofi e “sognano un autentico cambio look”, ha spiegato la casa di produzione Pesci Combattenti. Le ragazze/donne/anziane interessate possono contattare la redazione al 3938750857.

Il nuovo format itinerante darà visibilità alle bellezze culturali del borgo, inserite nella trasmissione ormai celebre del cambio look.