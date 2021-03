E’ stato condannato a 9 anni di carcere Saker Smain, il 35enne che in un solo pomeriggio aveva rapinato un’anziana di 87 anni facendola cadere e un bambino del suo monopattino.

Il processo in immediato si è tenuto davanti al giudice monocratico del tribunale di Latina. L’uomo, di origini francesi, ma con la residenza italiana, è difeso dall’avvocato Amleto Coronella. Il pubblico ministero, dopo aver raccontato gli episodi che tanto avevano fatto infuriare l’opinione pubblica, ha chiesto 9 anni di reclusione.

Il giudice ha accolto la sua richiesta, anche considerando i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato.

Il 23 novembre del 2020 la signora era finita all’ospedale Icot di Latina con il femore fratturato dopo lo scippo ed era stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica.

Il giovane scippatore, che l’aveva fatta cadere via Carlo da Sezze era stato identificato e fermato qualche giorno dopo dalla polizia. L’uomo, non pago, dopo lo scippo, aveva derubato un ragazzino del monopattino in piazza del Popolo.

L’87enne di Latina alla quale aveva strappato la borsa, che usciva dalla Caritas dove svolge attività di volontariato, ne aveva fornito un’attenta descrizione, spiegando alla polizia come fosse alto e robusto.

Gli uomini della Questura aveva poi acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona della rapina, ed erano così riusciti ad individuare il responsabile.