“Il Comune di Latina continua a trascurare le fasce frangivento di strada Santa Croce e strada Campomaggiore, mettendo in pericolo l’incolumità di chi si trova a transitare”. E’ la denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, il senatore Nicola Calandrini che ha presentato per questo un’interrogazione a risposta scritta all’amministrazione comunale.

Già ad agosto 2019 Fratelli d’Italia tramite la consigliera Matilde Celentano presentò un’interrogazione per chiedere al comune di intervenire presso la Regione Lazio, cui spetta la manutenzione della fasce frangivento.

“A settembre 2019, in Question Time, l’assessore Lessio – ha ricordato Calandrini – rispondeva che il Comune segnalava e il dipartimento regionale competente interveniva in base a priorità e ragioni economiche, per cui si deduceva che strade di campagna e poco percorse se non dai residenti erano lasciate abbandonate a se stesse.

Recentemente si sono registrati interventi in altre vie limitrofe come via Pratalone e via Polledrave, ma su Strada Campomaggiore e Strada Santacroce gli alberi continuano a crescere indisturbati e senza la necessaria manutenzione rischiando di vedere tronchi e rami spezzarsi in caso di venti forti.

Ho chiesto pertanto al Comune se sta sollecitando la Regione Lazio prima che sia troppo tardi. Inoltre, l’assessore Lessio più di un anno fa disse che il Comune di Latina insieme a quelli di Pontinia, Sabaudia, Aprilia e Pomezia, stava valutando insieme alla provincia di Latina di avere la possibilità di poter effettuare da sé questa manutenzione. Penso sia arrivato il momento di dire se questa richiesta è andata avanti o se è rimasta un’idea senza seguito.

Ad ogni modo è necessario che si intervenga al più presto e con regolarità sulle fasce frangivento, anche sulle strade periferiche e considerate a bassa percorrenza. Non un solo automobilista o un solo pedone deve essere messo in pericolo”.